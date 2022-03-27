العاهل الأردني يزور رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

أعلن التلفزيون الأردني أن عاهل البلاد عبد الله الثاني سيزور الأراضي الفلسطينية الاثنين للقاء الرئيس محمود عباس.

وأشارت قناة "المملكة" الرسمية، أن "الملك عبد الله الثاني، سيلتقي الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله"، ولم تعطي مزيدا من التفاصيل حول الزيارة.

وهذه الزيارة هي السادسة للعاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى العام 2017، حيث التقى أبو مازن في رام الله.

يذكر أن الملك عبد الله التقى مطلع الشهر الجاري وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد في عمان، حيث أكد الديوان الملكي في بيان صدر عنه، أن "تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين أمر أساسي لتدعيم التعاون الإقليمي".

وأضاف: "جدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الاجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

من جهته، أشار بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أنه "اتفقنا على أنه يجب العمل معا لتهدئة التوترات وتعزيز التفاهم".

المصدر: "أ ف ب"