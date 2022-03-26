أمير قطر مفتتحا منتدى الدوحة: العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل

أكد أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم السبت، أن "العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل، ما يضر بالصراع ضد العنصرية".

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وخلال افتتاح منتدى الدوحة بنسخته الـ20، قال أمير قطر: "أذكر بالملايين من الفلسطينيين الذين عانوا من الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أنه "يتوجب علينا جميعا أن نقف وقفة جادة لتحديد مستقبل النظام الدولي".

وأشار إلى أن "الإسلاموفوبيا لا تقتصر على قوى اليمين الشعبوي، وأنها تحتاج وقفة ضدها".

وتابع أمير قطر: "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول تنبئ بخلل جسيم في الاقتصادات الكلية"، مشيرا إلى أن "عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وأن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن".

واستطرد: "نؤمن أن العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان الحقيقي للمجتمعات، ما يتطلب سياسات ضريبية عادلة لأن غالبية المجتمعات لا يمكنها الاستغناء عن خدمات الدولة".

وحذر من أن "أنماط الاستهلاك غير الصديقة للبيئة ومعدلات الإنتاج الصناعي غير المسؤول، تزداد على نحو مضطرد، ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تمس الإنسانية جمعاء".

وتابع تميم بن حمد: "اخترنا طريق الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح"، مضيفا: "أؤكد على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف وترويع المدنيين والاعتداء على سيادة الدول وكل ما من شأنه أن يشكل خرقا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية".

وأكمل: "عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية".

وأوضح قائلا: "العصر الجديد الذي نحلم به وأعمل شخصيا من أجله هو عصر السلام والأمن".

HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, opens #DohaForum 2022, Transforming for a New Era. @TamimBinHamad



حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يتفضل بافتتاح #منتدى_الدوحة 2022، "التحول إلى عصر جديد". pic.twitter.com/LlXdBIAGPT — Doha Forum (@DohaForum) March 26, 2022

فيديو| وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لإفتتاح #منتدى_الدوحةpic.twitter.com/kQAzUC2zWn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 26, 2022

وتنطلق اليوم السبت، أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وذلك بهدف اطلاق الحوار والنقاش حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء عرب.

المصدر: "الشرق" + RT