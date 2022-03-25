وزير الطاقة القطري: استبدال أوروبا للغاز الروسي أمر غير ممكن عمليا

قال وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إن استبدال أوروبا للغاز الروسي "أمر غير ممكن عمليا".

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وأشار إلى أن "حدود 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي التزويد بالغاز يأتي من روسيا"، معتبرا أنه لا يمكن لأوروبا أن تستبدل هذا الغاز، قائلا: "هذا غير ممكن عمليا".

وشدد في حديث خاص لشبكة CNN، على أن "قطر ستقف متضامنة مع أوروبا وستواصل تدفق الغاز الطبيعي هناك، حتى لو كان العملاء الآخرون على استعداد لدفع المزيد".

وأضاف: "العقد الذي نورد بموجبه الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قابل للتحويل سواء كان في قارة أوروبا أو في المملكة المتحدة، وما التزمنا به في الواقع تجاه الأوروبيين هو أن الأحجام القابلة للتحويل، لم نقوم بتحويلها، لذا سنحتفظ بها خلال هذه الفترة في أوروبا، حتى لو كان هناك مكاسب مالية لنا لتحويلها، فلن نفعل ذلك وذلك تضامنا مع ما يحدث في أوروبا".

ورفض الكعبي فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، معتبرا أن "الطاقة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة". وأكد أن بلاده لا "تنحاز إلى جانب" في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: CNN