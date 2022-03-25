مصر تعلن عن أسعار ضخمة للعمرة في السعودية

أعلن عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في مصر أسامة السيسي، أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان هذا العام ستتفاوت من برنامج لآخر.

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وأوضح أن العمرة ستتفاوت وفقا لمدة البرنامج ودرجة الفندق الذي يقيم به المعتمرون، وكذلك مدى قربه من الحرم المكي، فضلا عن نوعية الإقامة، أي فردي أو ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

وأشار السيسي، إلى أن أقل سعر لعمرة شهر رمضان بعد الزيادات التي طرأت خلال الأيام القليلة الماضية سيتجاوز 30 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، والذي سيتم تنظيمه بداية الشهر وتكون مدته 10 أيام فقط.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ"الوطن"، أن سعر البرنامج الاقتصادي خلال شهر رمضان، والذى تبلغ مدته شهرا كاملا، سيتراوح سعره ما بين 40 إلى 43 ألف جنيه، لافتا إلى أن سعر برنامج العمرة فئة 4 نجوم الذي تبلغ مدته 10 أيام، ويتم تنظيمه خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، سيتراوح سعره بين 40 إلى 45 ألف جنيه، وسعر برنامج العمرة 4 نجوم، والذى تبلغ مدته شهرا، سيتراوح ما بين 50 إلى 55 ألف جنيه.

واشار إلى أن أسعار العمرة 5 نجوم ستبدأ من 60 ألف جنيه، وقد تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه، حال تم تنظيمه خلال 10 أيام الأخيرة من الشهر الكريم.

ومن جهته، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن نسب الإقبال من المواطنين المصريين على أداء العمرة خلال شهر رمضان كبير للغاية رغم ارتفاع أسعار بعض البرامج، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة للرحلات انتهت من حجز برامجها بالكامل.

وأوضح أن عددا غير قليل من شركات السياحة اضطرت بعد ارتفاع أسعار البرامج إلى تنظيم البرامج الاقتصادية، وذلك حتى لا ترفع الأسعار على المواطنين.

المصدر: الوطن