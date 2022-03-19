مطرب مصري يثير الجدل بسبب أدائه مناسك العمرة بصحبة فتاة

أثار مطرب الراب المصري أحمد عفروتو، حالة من الجدل عقب ظهوره برفقة فتاة من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداء مناسك العمرة.

ونشر عفروتو، صورا من العمرة، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "ربنا يتقبل إن شاء الله".

وكانت من بين تلك الصور، صوره له بالقرب من صديقته التي جاءت معه من مصر أمام الكعبة، والتي اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، "تعديا واستهزاء بشعيرة بالغة العظم مثل الحج والعمرة".

واعتبر بعضهم أن وقوفه بجانبها وكذلك بالقرب منها في صورة أخرى، مخالفا لتعاليم الدين في ظل عدم وجود رابط شرعي مثل الزواج بينهما، وطالبوا بالتحقيق معه على ما اعتبروه "اعتداء على المقدسات الدينية".

هو مش المحرم كان الاب و الاخ و الزوج ولا فى حاجه اتغيرت غير اللى احنا عارفينه اصل صديقه دى جديده — Kenzey Amr (@AmrKenzey) March 19, 2022

ولم يصمت عفروتو على الهجوم الذي تعرض له، حيث قال: "مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملو سيرش.. قال الحسن: المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم أوثق من المحرم".

المصدر: "المصري اليوم"