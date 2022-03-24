سفير روسيا في دمشق: الصديق وقت الضيق

شكر سفير روسيا في سوريا الكسندر يفيموف، دمشق على الدعم الذي قدمته منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "لدينا مقولة مشهورة وهي الصديق وقت الضيق".

وخلال اللقاء الخاص الذي يستضيفه اتحاد الكتاب العرب، قال يفيموف: "نحن دائما معا وخاصة في هذه المرحلة، أشكر جميع السوريين والقيادة السورية على الدعم الذي قدمتموه لنا منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولدينا مقولة مشهورة وهي الصديق وقت الضيق".

وأكد أن "روسيا حصلت على وثائق عديدة تؤكد أنه في حال لم تبدأ العملية العسكرية كانت أوكرانيا ستبدأ بالهجوم في 28 فبراير، على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حيث جمعت القوات المسلحة والأسلحة الثقيلة للهجوم على الجمهوريتين، وكانت لديهم خطة للهجوم على شبه جزيرة القرم والتي هي أرض روسية".

وأشار إلى أن "حلف الناتو اقترب من الحدود الروسية ما يؤكد أنه لم يكن هناك أي خيار إلا بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: جريدة "الوطن"