مصر.. تشييع جثامين 5 شباب من ضحايا الهجرة غير الشرعية
شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية المصرية، اليوم الجمعة، جثامين 5 شباب راحوا ضحية الهجرة الغير شرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية.
وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين في مسجد الشيخ فؤاد بجوار مقابر مركز تلا، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء المدينة على الشباب الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية.
غرقت مراكبهم.. تشييع جثامين 4 شباب ضحايا الهجرة غير الشرعية بالمنوفية.. صور#المنوفية#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/zJ38N7zjOt— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) March 18, 2022
وكان مركب صيد على متنه عدد من الشباب المصريين من مختلف المحافظات قد تعرض للغرق عند السواحل الليبية، أثناء رحلتهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا.
وتواصلت السلطات المصرية مع أهالي الضحايا، لاستلام جثامين ضحاياهم من منفذ السلوم البري، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.
المصدر: "الأهرام"