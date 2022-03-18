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مصر.. تشييع جثامين 5 شباب من ضحايا الهجرة غير الشرعية

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مصر.. تشييع جثامين 5 شباب من ضحايا الهجرة غير الشرعية
Globallookpress
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شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية المصرية، اليوم الجمعة، جثامين 5 شباب راحوا ضحية الهجرة الغير شرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين في مسجد الشيخ فؤاد بجوار مقابر مركز تلا، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء المدينة على الشباب الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية.

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وكان مركب صيد على متنه عدد من الشباب المصريين من مختلف المحافظات قد تعرض للغرق عند السواحل الليبية، أثناء رحلتهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا.

وتواصلت السلطات المصرية مع أهالي الضحايا، لاستلام جثامين ضحاياهم من منفذ السلوم البري، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

المصدر: "الأهرام"

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