خفر السواحل الليبي: غرق 19 مهاجرا انقلب زورقهم بالمتوسط

أعلنت السلطات الليبية أن زورقا يقل مهاجرين انقلب في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد يوم السبت، وفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه يفترض أنهم لقوا حتفهم.

وقال خفر السواحل الليبي إن مجموعة من 23 مهاجرا مصريا وسوريا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم، وجرى إنقاذ ثلاثة منهم ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم انتشال جثة واحدة فقط ومازالت جهود البحث جارية عن الـ19 شخصا الباقيين.

وحادثة الغرق هي أحدث حلقة في سلسلة محاولات مهاجرين عبور البحر المتوسط من ليبيا للوصول إلى شواطئ أوروبا.

وبرزت ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل في أوروبا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة سابقا إن 192 مهاجرا على الأقل غرقوا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط في أول شهرين من عام 2022، فيما تم اعتراض ما يزيد على 2930 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا.

المصدر: أ ف ب