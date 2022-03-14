"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية مؤخرا

دان "حزب الله" اللبناني، عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية بحق عشرات المدانين بـ"اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة".

إقرأ المزيد

وفي بيان له، قال "حزب الله" اللبناني: "ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة العربية ‏المظلومين المحتجزين في سجونه السوداء التي تعرضوا فيها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل".

وتابع الحزب: "قد أقدم هذا النظام الإرهابي على جريمة نكراء جديدة تُضاف إلى سجله ‏الإجرامي الحافل بالقتل والإعدام وسفك الدماء بحق الأبرياء، الممتد من اليمن إلى العراق ‏وسوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية ومنها لبنان الذي يعيش حالياً ذكرى مجزرة بئر العبد ‏المهولة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى"، معتبرا أن "إقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة ‏العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات ‏صورية، هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يمارس أبشع ‏أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش ‏الكريم".

وأكمل: "هذا النظام الإرهابي الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين، يعمل في ‏خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه، ومن المؤكد أن جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏إمارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها".

وأضاف "حزب الله": "إننا إذ ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والنكراء، نطالب المرجعيات الدينية وعلماء الدين ‏والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والأحزاب والقوى النقابية والشعبية ‏والاحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم أن ‏تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية، وندعو وسائل الإعلام الحرة في ‏كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 مدانا، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: "المنار" + "واس"