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حاولا تهريب مواد مخدرة داخل أحشائهما.. ضبط شخصين في مطار الملكة علياء بالأردن (صور)

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حاولا تهريب مواد مخدرة داخل أحشائهما.. ضبط شخصين في مطار الملكة علياء بالأردن (صور)
Gettyimages.ru
مطار الملكة علياء في الأردن
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أحبط الأمن الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية.

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وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن "كوادر إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية".

وفي التفاصيل، بحسب الناطق الإعلامي، "توافرت لدينا معلومات حول نية أجنبيين قادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، إذ حدد موعد وصول المشتبه بهما وألقي القبض عليهما فور محاولتهما دخول المملكة".

حاولا تهريب مواد مخدرة داخل أحشائهما.. ضبط شخصين في مطار الملكة علياء بالأردن (صور)
المصدر: عمون

وأضاف: "بعد تفتيشهما والكشف عليهما بواسطة الاجهزة اللازمة اكتشف وجود كميات من المواد المخدرة داخل أحشائهما، وجرى إخراج هذه المواد بالطرق الطبية، وقدرت ب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة".

حاولا تهريب مواد مخدرة داخل أحشائهما.. ضبط شخصين في مطار الملكة علياء بالأردن (صور)
المصدر: عمون

وتابع قائلا: "تم تحديد هوية الشخص المستلم للمواد المخدرة داخل المملكة وهو من جنسية عربية وألقي القبض عليه وأودعت القضية لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة".

المصدر: "عمون"

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