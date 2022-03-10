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مصدر لـRT: إصدار حكم إعدام بحق أربعة متظاهرين عراقيين بتهمة قتل ضابط

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مصدر لـRT: إصدار حكم إعدام بحق أربعة متظاهرين عراقيين بتهمة قتل ضابط
Globallookpress
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر حكما بإعدام أربعة متظاهرين بتهمة قتل ضابط في الشرطة.

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وقال المصدر لـRT، إن "محكمة جنايات محافظة واسط، أصدرت حكما بإعدام أربعة متظاهرين شباب بتهمة قتل ضابط بقنبلة (مولوتوف)".

وأضاف، أن "العملية نفذت خلال احتجاجات بالقرب من محطة كهرباء العزيزية".

يذكر أن محكمة جنايات واسط، كانت أول محكمة أصدرت حكما بإعدام ضابط بتهمة قتل متظاهرين عام 2019.

المصدر: RT

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