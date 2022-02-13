العراق.. إعدام ضابط ومدني أدينا بارتكاب "جريمة جبلة"

أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في العراق، اليوم الأحد حكما بإعدام اثنين من المتهمين بارتكاب "جريمة جبلة".

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة، أحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات وزارة الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته".

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وأضاف، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وأشار البيان إلى أن "بقية المتهمين سيحاكمون في وقت لاحق".

وفي ديسمبر الماضي شنت قوة أمنية عراقية هجوما على منزل في محافظة بابل وقتلت 13 شخصا بسبب "بلاغ كاذب".



المصدر: RT