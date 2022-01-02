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مصادر عراقية لـRT: إصدار أوامر قبض قضائية بحق مجموعة عناصر أمن بشأن مجزرة "جبلة"

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مصادر عراقية لـRT: إصدار أوامر قبض قضائية بحق مجموعة عناصر أمن بشأن مجزرة
AP
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كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، عن إصدار أوامر قبض بحق مجموعة عناصر أمن بشأن مجزرة "جبلة".

وقالت المصادر لـRT، إن "12 أمر قبض صدرت اليوم بحق 12 عنصر أمن من القوة التي داهمت المنزل المستهدف في مجزرة جبلة".

وأضافت، أن "التحقيقات مستمرة وربما ستصدر أوامر قبض أخرى".

وأفاد مصدر أمني عراقي الخميس الماضي بمقتل 13 شخصا من عائلة واحدة في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد.

المصدر: RT

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