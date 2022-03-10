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إضراب شامل في جبل المكبر بالقدس احتجاجا على هدم المنازل

أخبار العالم العربي

إضراب شامل في جبل المكبر بالقدس احتجاجا على هدم المنازل
"معا"
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تشهد بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، اليوم الخميس، إضرابا شاملا يشمل كافة مناحي الحياة احتجاجا على هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل في البلدة بحجة عدم الترخيص.

وقال إياد بشير، عضو إقليم فتح بالقدس، إن أكثر من 70 منزلا تحت تهديد الهدم، وبالتالي يستهدف ذلك أكثر من 500 فرد، مؤكدا أن "الاحتلال بهذه السياسة يسعى لتهويد المنطقة وتوسيع الاستيطان بالقدس المحتلة".

ولفت إلى أن ترخيص المنازل في القدس يكلف ثمن منزل، فالتكلفة عالية جدا تقدر بآلاف الدولارات.

المصدر: "معا"

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