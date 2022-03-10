إضراب شامل في جبل المكبر بالقدس احتجاجا على هدم المنازل

تشهد بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، اليوم الخميس، إضرابا شاملا يشمل كافة مناحي الحياة احتجاجا على هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل في البلدة بحجة عدم الترخيص.

وقال إياد بشير، عضو إقليم فتح بالقدس، إن أكثر من 70 منزلا تحت تهديد الهدم، وبالتالي يستهدف ذلك أكثر من 500 فرد، مؤكدا أن "الاحتلال بهذه السياسة يسعى لتهويد المنطقة وتوسيع الاستيطان بالقدس المحتلة".

ولفت إلى أن ترخيص المنازل في القدس يكلف ثمن منزل، فالتكلفة عالية جدا تقدر بآلاف الدولارات.

مصادر صحفية: إضراب شامل في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلــة احتجاجاً على سياسة الاحتـلال في هدم المنازل. pic.twitter.com/4hXmZ9rV4n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 10, 2022

المصدر: "معا"