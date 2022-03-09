القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات هدم في عدة مناطق فلسطينية

أقدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ عدة عمليات هدم بمناطق فلسطينية مختلفة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن "الآليات الإسرائيلية هدمت منزلا قيد الإنشاء يعود لعائلة السعيدي في حي رأس خميس شمال شرق المدينة المقدسة"، مشيرة إلى أن قوات شرطية رافقت تلك الآليات لتوفير الحماية لها.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على هدم منزل في خلة العيدة جنوب مدينة الخليل.

فيما اقتحمت القوات نفسها، قرية سعوة الأطرش في النقب، برفقة آليات الهدم فيما يبدو تمهيدا لهدم منازل ومنشآت بالقرية.

المصدر: القدس