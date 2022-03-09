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صحيفة عبرية: إسرائيل توقف مؤقتا هدم المنازل في القدس الشرقية والنقب تجنبا للتصعيد

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صحيفة عبرية: إسرائيل توقف مؤقتا هدم المنازل في القدس الشرقية والنقب تجنبا للتصعيد
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن "إسرائيل ستوقف عمليات هدم المباني التي أقيمت دون ترخيص خلال شهر رمضان المقبل، بهدف تجنب تصعيد الوضع الأمني".

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وقالت صحيفة "هآرتس"، إن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أصدر تعليمات للشرطة بالامتناع عن تنفيذ عمليات إخلاء، وتجميد أوامر هدم منازل في القدس الشرقية والنقب.

وأوضح مسؤول في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة، أن "القرار صدر لمنع اندلاع مواجهات محلية قد تتسبب باندلاع موجة تصعيد"، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان في سنوات سابقة كان يتم داخليا الاتفاق على عدم تنفيذ أوامر الهدم ولكن كانت هناك استثناءات وتم تنفيذها، ولكن هذه المرة كان هناك قرار واضح بوقف أي عملية هدم".

المصدر: "هآرتس"

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