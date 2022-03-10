وكالة إيرانية تكشف عن 4 قضايا رئيسية عالقة في محادثات فيينا

كشف مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما لا يقل عن 4 قضايا رئيسية وثانوية ما تزال عالقة في محادثات فيينا حول الملف النووي ولم يتم حلها.

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وقال المصدر، بحسب مراسلنا في طهران: "لقد تم اتخاذ خطوات في مجال التحقق من الالتزامات ولكن في قضية الضمانات، وأيضا رفع العقوبات، ما تزال هناك قضايا مهمة على الطاولة يجب على الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها".

وأوضح المصدر أن "الولايات المتحدة أرجأت معالجة هذه القضايا منذ بداية المحادثات، على الرغم من مبادرات إيران السابقة، وليست مستعدة لحلها والعودة إلى التزاماتها".

ولفتت وكالة "تسنيم" إلى أن "إيران أبدت بالفعل مرونتها، والكرة في ملعب الغرب، وعلى وجه الخصوص الأمريكيين، لاتخاذ القرار اللازم، لكن تصرفات الجانب الأمريكي ما زالت ترتكز على عمليات نفسية وإعلامية تهدف إلى الهروب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخر بدلا من التفاوض الحقيقي".

المصدر: RT