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إيران تدعو أطراف مفاوضات فيينا إلى "النظر بواقعية" للوصول إلى اتفاق

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إيران تدعو أطراف مفاوضات فيينا إلى
Globallookpress
علم إيران
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دعت طهران الأطراف المفاوضة في فيينا حول الملف النووي الإيراني إلى "النظر بواقعية وتجنب الطمع" واتخاذ القرار الجدي للوصول إلى اتفاق.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في تغريدة عبر "تويتر" "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى.. لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

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وأضاف: "النظرة الواقعية وتجنب الجشع والأطماع والالتفات إلى تجربة السنوات الأربع الماضية، أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف (الاتفاق)".

وتابع: "حان الوقت لتتخذ الأطراف المتفاوضة معنا قراراتها الجادة".

المصدر: RT

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