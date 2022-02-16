إيران تدعو أطراف مفاوضات فيينا إلى "النظر بواقعية" للوصول إلى اتفاق

دعت طهران الأطراف المفاوضة في فيينا حول الملف النووي الإيراني إلى "النظر بواقعية وتجنب الطمع" واتخاذ القرار الجدي للوصول إلى اتفاق.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في تغريدة عبر "تويتر" "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى.. لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

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وأضاف: "النظرة الواقعية وتجنب الجشع والأطماع والالتفات إلى تجربة السنوات الأربع الماضية، أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف (الاتفاق)".

وتابع: "حان الوقت لتتخذ الأطراف المتفاوضة معنا قراراتها الجادة".

After weeks of intensive talks, we are closer than ever to an agreement; nothing is agreed until everything is agreed, though.

Our negotiating partners need to be realistic, avoid intransigence and heed lessons of past 4yrs.

Time for their serious decisions. https://t.co/kRnSte9Bzu — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) February 16, 2022

المصدر: RT