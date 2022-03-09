شاهد.. بكاء السيسي لحظة عرض فيديو مؤثر

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش المصري ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة المصرية.

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وتضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في نفس اليوم الذي ولده فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، وذلك تخليدا وللتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

المصدر: اليوم السابع + صدى البلد