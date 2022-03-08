شاهد.. طريقة استقبال محمد بن سلمان للسيسي "العسكرية" في السعودية

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى السعودية، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى طائرات عسكرية.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فور نزول الرئيس المصري من الطائرة قدمت "طائرات الصقور" السعودية استعراضا جويا رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبا بوصوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية