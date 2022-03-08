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السيسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

السيسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

وأضاف أن السيسي سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

المصدر: RT

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