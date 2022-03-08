العراق.. تشكيل فرق أمنية جوالة لمراقبة أسعار المواد الغذائية

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم الثلاثاء تشكيل فرق جوالة في بغداد والمحافظات لمراقبة أسعار المواد الغذائية.

وقال الغانمي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "شكلنا فرقا جوالة في بغداد والمحافظات لمراقبة الأسعار في السوق".

وأضاف: "سنتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين الذين يحاولون رفع الأسعار".

وأشار الغانمي إلى أن" الأجهزة الرقابية ستعمل بكل قوة للحفاظ على استقرار السوق".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الثلاثاء القبض على 31 متهما من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية في مختلف المحافظات.

المصدر: RT