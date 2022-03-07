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العراق.. ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة في بغداد
AFP
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الاثنين ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة والقبض على متهمين اثنين وسط العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي أن: "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصا منها على الأمن الصحي للمواطن وبعملية أمنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل مستودع في منطقة السعدون ضمن محافظة بغداد".

وأشار البيان إلى أن: "القبض على متهمين اثنين من مالكي المستودع".

وأضاف: "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".

 

المصدر: RT

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