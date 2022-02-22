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القوات العراقية تعتقل "سارق" قام بالترويج لوجود حزام ناسف في بغداد

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تعتقل
AFP
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الاثنين، القبض على "سارق حاول التغطية على جريمته بافتعال شائعة وسط مدينة الكاظمية" شمالي بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي: "مع اقتراب زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، تمكن أبطال الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إحباط محاولة سرقة حقيبة مواطنا".

وأضافت، أن "القوة حاصرت السارق وسط جموع الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة وافتعل شائعة وصرخ بوجود حزام ناسف، لكن مفارز مكافحة الشائعات حالت دون تحقيق مأربه وقبضت عليه".

ونقل البيان دعوة قيادة عمليات بغداد إلى الزائرين لعدم تصديق الشائعات والتصرف معها بحكمة وعدم الهلع واتباع تعليمات المفارز المنتشرة لهذا الغرض.


المصدر: RT

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