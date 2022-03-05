مصر.. الحكومة تتكفل بإقامة وإعاشة المصريين بدول جوار أوكرانيا

أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية صلاح الدين عبد الصادق، تكفّل الحكومة المصرية بنفقات إعاشة وإقامة المصريين النازحين إلى دول جوار أوكرانيا.

وقال عبد الصادق في برنامج تلفزيوني، إن "الإعاشة والإقامة للمصريين الذين وصولوا إلى دول الجوار بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، تتم على نفقة الدولة لحين بحث حالتهم وتوفير وسيلة نقل لعودتهم إلى أرض الوطن".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية "توفر وسائل اتصال متعددة للمصريين في أوكرانيا لمساعدتهم على الانتقال لدول الجوار"، وناشد عبد الصادق أعضاء الجالية المصرية "لأخذ معلوماتهم من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على الأقاويل التي تتردد ما بين حين لآخر".

وتابع: "على مدار الساعة ومنذ بدأ الأحداث في أوكرانيا نتابع وضع الجالية المصرية، ونعمل على التواصل معهم من خلال سفارتنا وتوجيههم إلى دول الجوار، وعندما يصلون يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بعد تجاوزهم هذه الرحلة الشاقة".

المصدر: "اليوم السابع"