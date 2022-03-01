ليبيا.. مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حيث حازت الحكومة على 92 صوتا من 101 نائب حضروا الجلسة.

وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

وكان المكتب الإعلامي لباشاغا، أعلن يوم 24 فبراير، عن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب.

وفي 10 فبراير كلف مجلس نواب طبرق باشاغا وهو وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: "بوابة الوسط"