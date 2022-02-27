مصدر ليبي رفيع يكشف عن التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة

أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى بأن التشكيلة الوزارية في الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".

وكشف أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة في تصريح لـ"سبوتنيك" بأن "رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية غدا الاثنين للتصويت على منحها الثقة".

وفي 10 فبراير كلف مجلس نواب طبرق باشاغا وهو وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: "سبوتنيك"