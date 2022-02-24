ليبيا.. باشاغا يحيل التشكيلة الحكومية إلى مجلس نواب طبرق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا عن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب يوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي في بيان "إنه وبعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس 24 فبراير 2022".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التشكيلة الحكومية وعدد أعضائها.

ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، على ما أورده البيان، لكنه يرفض قرار تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.

وفي السياق، دعا مجلس نواب طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل وفق تدوينة للمتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق، دون تفاصيل عن موضوع الجلسة.

وفي 10 فبراير كلف مجلس نواب طبرق باشاغا وهو وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات