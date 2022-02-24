السعودية تؤكد حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير لحماية أمن واستقرار أراضيها

أكدت السعودية في رسالة لمجلس الأمن حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية.

ولفتت إلى أن ذلك يتم وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

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وقال القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد عبد العزيز العتيق: "بالإشارة إلى الرسائل السابقة، وعلى وجه الخصوص الرسالة المؤرخة في 11 فبراير 2022، أكتب إليكم لإبلاغكم بأن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية قد اعترضت يوم الاثنين 21 فبراير 2022، طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان، التي أطلقتها مليشيا الحوثي، وقد أدت هذه المحاولة العدائية والوحشية لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية في المملكة والتي أصيب فيها ما لا يقل عن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وأشار العتيق في الرسالة إلى أن الحوثيين استأنفوا شن هجمات عبر الحدود من مطار صنعاء الدولي، وهو ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه الحوثيين ومورد أسلحتهم، فضلا عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: واس