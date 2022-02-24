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الصحاف: 5537 عراقيا يقيمون في أوكرانيا بينهم 450 طالبا

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الصحاف: 5537 عراقيا يقيمون في أوكرانيا بينهم 450 طالبا
Globallookpress
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أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الوزارة متواصلة مع كادرها في العاصمة الأوكرانية كييف للوقوف على سلامة الجالية العراقية، فيما أعلن عدد جالية بلاده هناك.

وقال الصحاف في تصريح لـRT إن "5537 عراقيا يقيمون في أوكرانيا بضمنهم 450 طالبا، ووزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعال العراقي في كييف حسين عباس ووجه بتفقد أحوال الجالية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة".

وأضاف الصحاف، أن "الوزير أكد أهمية اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة العراقية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانية".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية حثت في وقت سابق رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية، وأرسلت كتابا لـ27 جامعة ومعهدا يدرس فيها طلبة عراقيون لتسهيل إجراءات دراستهم في ظل الظروف التي تجري هناك.

المصدر: RT

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