بغداد تحصي العراقيين في أوكرانيا وتهيب بدبلوماسييها "التمتع بالإجازة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن عدد أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا يزيد على 5 آلاف و500 شخص، وقال إن السفارة في كييف خصصت لهم رقما للحالات الطارئة.

وأضاف أن "الوزارة تتابع باهتمام وضع الجالية العراقية في أوكرانيا بما يضمن سلامتهم في هذا الظرف الاستثنائي".

وقال: "عدد الجالية يزيد على 5 آلاف و500 شخص، وسفارتنا في كييف تتواصل معهم لأي مستجد وقد خصصت رقما للحالات الطارئة".

ودعت الوزارة موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة.

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

المصدر: "السومرية"