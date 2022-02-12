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العراق يطلب من رعاياه مغادرة الأراضي الأوكرانية

أخبار العالم العربي

العراق يطلب من رعاياه مغادرة الأراضي الأوكرانية
Globallookpress
علم العراق
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طلبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، من العراقيين في أوكرانيا مغادرة أراضي هذا البلد.

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وذكر بيان للوزارة: "حرصا من على أمن وسلامة أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا ونتيجة للظروف الاستثنائية هناك نحث الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها توخيا للسلامة".

ودعت "موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

المصدر: RT

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