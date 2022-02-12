الإمارات تحث رعاياها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا

دعت الإمارات رعاياها إلى الامتناع عن زيارة أوكرانيا في الوقت الراهن، على خلفية تصعيد التوترات حول هذا البلد بين روسيا والغرب.

وذكرت السفارة الإماراتية في بيان نشرته اليوم السبت أنها "تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا"، ودعت جميع الإماراتيين المتواجدين في هذا البلد حاليا للتواصل مع سفارتهم عبر خط هاتفي طارئ.

تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 pic.twitter.com/fy9MuGfNmU — UAE Embassy in Ukraine (@UAEEmbassyKyiv) February 12, 2022

ويأتي ذلك بالتزامن مع حث الكويت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد "حفاظا على سلامتهم".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

المصدر: RT