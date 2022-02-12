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الإمارات تحث رعاياها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا

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الإمارات تحث رعاياها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا
AP Evgeniy Maloletka
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دعت الإمارات رعاياها إلى الامتناع عن زيارة أوكرانيا في الوقت الراهن، على خلفية تصعيد التوترات حول هذا البلد بين روسيا والغرب.

وذكرت السفارة الإماراتية في بيان نشرته اليوم السبت أنها "تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا"، ودعت جميع الإماراتيين المتواجدين في هذا البلد حاليا للتواصل مع سفارتهم عبر خط هاتفي طارئ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حث الكويت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد "حفاظا على سلامتهم".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

المصدر: RT

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