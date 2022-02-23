قصف إسرائيلي جديد على مواقع جنوبي غرب سوريا
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قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.
وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض–أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة ، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي شهدته الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 فبراير الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.
المصدر: RT
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