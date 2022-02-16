"سانا": الجيش الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض - أرض
Globallookpress
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض - أرض أطلقها من الجولان المحتل.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 16-2-2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أفادت بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات على ريف دمشق الجنوبي.
المصدر: "سانا" + "معاريف"
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