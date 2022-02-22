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سانا: القوات الأمريكية تنقل أعدادا كبيرة من سجناء "داعش" إلى الحسكة

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سانا: القوات الأمريكية تنقل أعدادا كبيرة من سجناء
AP آليات عسكرية أمريكية في سوريا ـ أرشيف Baderkhan Ahmad
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ذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأمريكية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم "داعش" من سجون في دير الزور إلى الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية ومحلية أن "آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدججة بالسلاح ترافقها سيارات دفع رباعي لميليشيا "قسد" نقلت عددا كبيرا من إرهابيي "داعش" كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها في مناطق انتشارهم في دير الزور إلى سجون في محافظة الحسكة".

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وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية "اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطريق بين الحسكة ودير الزور لعدة ساعات أثناء عملية النقل".

 

المصدر: "سانا"

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