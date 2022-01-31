سوريا.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات في سجن هاجمه "داعش" إلى 373 قتيلا

ارتفعت حصيلة المعارك بين القوات الكردية وتنظيم "داعش" إلى 373 قتيلا في سجن عويران في الحسكة شمال شرق سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد قد أعلن أن حصيلة المعارك بلغت 332 قتيلا.

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وأشار المرصد الأحد إلى سقوط 268 قتيلا للتنظيم و98 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش في مباني السجن وأحياء محيطة به.

وأشار المرصد إلى أن "الحصيلة غير نهائية" عازيا الأمر إلى وجود عشرات الجثث غالبيتها محروقة ومشوهة.

وذكر أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، نظرا لتعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة في المعارك.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت الأحد انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن غويران.

وجاء في بيان لهذه القوات: "نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان مرتزقة "داعش" يتحصنون فيها في المهاجع الشمالية".

المصدر: أ ف ب