"قسد" تواصل تمشيط محيط سجن الصناعة في الحسكة بحثا عن خلايا "داعشية"

تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية تمشيط محيط سجن الصناعة في مدينة الحسكة، بحثا عن عناصر لتنظيم "داعش" يختبئون هناك بعد الاضطرابات الأمنية الأخيرة في المدينة.

وأكد مراسل RT في الحسكة استمرار البحث عن خلايا لـ"داعش" تسللت إلى الأحياء المحيط بسجن الثانوية الصناعة، مشيرا إلى أن هناك معطيات متوفرة عن وجود "دواعش" متسللين في منازل سكان محليين، بالإضافة إلى عشرات العناصر من التنظيم الذين تمكنوا من الفرار من السجن.

RT

RT

وأوضح المراسل أن السكان يُفصحون بعد التأكد من بياناتهم الشخصية، ومن ثم يعودون إلى منازلهم.

RT

RT

وأرسل مراسلنا صورا توثق عمليات التمشيط التي تنفذها القوات الكردية في حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة، وهو شهد في وقت سابق من الشهر الجاري اشتباكات عنيفة، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" هذا السجن وسيطرت عليه مؤقتا، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

RT

RT

وأعلنت "قسد" في 26 يناير استعادتها السيطرة على السجن الذي يضم نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم، وأقرت لاحقا بوجود جيوب "داعشية" داخله وفي محيطه.

المصدر: RT