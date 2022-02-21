الاتحاد الأوروبي يدرج أفرادا من عائلة مخلوف لقائمة العقوبات على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إضافة خمسة أفراد من عائلة مخلوف إلى قائمة عقوباته الخاصة بالأوضاع في سوريا.

وأوضح الاتحاد في مذكرة أن "هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في سبتمبر 2020"، المضمن في قائمة العقوبات الأوروبية في أغسطس 2011.

ونوهت المذكرة بأن "مخلوف رجل أعمال كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعائلة الأسد وله علاقات مهمة مع النظام السوري. وتشكل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام السوري وتدفقها مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يساهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".

وبهذا القرار، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، في ضوء الوضع بسوريا والمفروضة منذ عام 2011، تشمل الآن 292 شخصا، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول.

المصدر: وكالة "آكي"