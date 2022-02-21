العراق.. توضيح بشأن حقيقة دخول المرجع السيستاني إلى المستشفى

أصدر مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نقل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى المستشفى.

وذكر في بيان صحفي: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة، وهنا نشير الى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، وأن سماحته بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية".

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وأضافت، "ندعو وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قطع دابر هكذا شائعات من شأنها إرباك الجو العام في البلاد وعدم نشر أو تصديق هذه الدعايات الفارغة".

المصدر: RT