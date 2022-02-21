 
مباشر
عاجل
زيلينسكي: الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك

العراق.. توضيح بشأن حقيقة دخول المرجع السيستاني إلى المستشفى

أخبار العالم العربي

العراق.. توضيح بشأن حقيقة دخول المرجع السيستاني إلى المستشفى
SOCIAL MEDIA
المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfzc

أصدر مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نقل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى المستشفى.

وذكر في بيان صحفي: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة، وهنا نشير الى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، وأن سماحته بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية".

إقرأ المزيد
حمد بن جاسم يتحدث عن معلومات
حمد بن جاسم يتحدث عن معلومات "أمريكية" سربها علي عبد الله صالح لصدام حسين (فيديو)

وأضافت، "ندعو وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قطع دابر هكذا شائعات من شأنها إرباك الجو العام في البلاد وعدم نشر أو تصديق هذه الدعايات الفارغة".

 

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا