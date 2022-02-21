اشتيه يعلن استضافة الجزائر اجتماعات لبحث الانقسام الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، إن عددا من الفصائل الفلسطينية سيتوجه في الأسبوع القادم إلى الجزائر التي ستستضيف "الحوار الفلسطيني- الفلسطيني".

وأوضح اشتية أن الاجتماعات تأتي "بدعوة كريمة من وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس".

وأضاف: "نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وتابع أن "الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها سياسيا ونضاليا وماديا، نقدر لهذا الدعم، كما ونقدر عاليا وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي".

المصدر: "وفا"