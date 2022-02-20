النيابة العامة السعودية تصدر بلاغا بشأن "تحقير وإسقاط" علم المملكة

ذكرت النيابة العامة السعودية أن عقوبة إسقاط أو تحقير علم المملكة، بأي طريقة كانت، تصل إلى السجن عاما.

وأكدت النيابة العامة السعودية في تغريدة لها على "تويتر" أن عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل أيضا غرامة بـ3 آلاف ريال.

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ونص البلاغ المنشور على أن العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام.

ونشرت النيابة العامة البلاغ تحت بند" نظام العلم للملكة العربية السعودية".

الشهر الماضي، أثارت واقعة إلقاء علم المملكة في أحد مكبات النفايات في جدة جدلا واسعا بين السعوديين، حيث ذكرت السلطات آنذاك أن 4 أشخاص يحملون الجنسية البنغالية تورطوا في الواقعة.

المصدر: RT