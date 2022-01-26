غضب في السعودية بعد العثور على علم المملكة في القمامة.. ودعوات لفتح تحقيق (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم السعودي وهو ملقى في القمامة غضبا بين نشطاء ودعوات لفتح تحقيق ومعاقبة صاحب الفعلة هذه.

وأظهر الفيديو، علم السعودية ملقى على الأرض وقد جمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.

وقام أحد الأشخاص بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا، ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.

مقطع متداول ..

لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .

المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF — فهد اللويحق (@fahedloweehig) January 25, 2022

المصدر: RT