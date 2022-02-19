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الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أخبار العالم العربي

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
AP Silvia Izquierdo
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أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها للبرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقدمت الوزارة في بيان، "بخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأدت فيضانات وانهيارات أرضية جراء تساقط غزير للأمطار في مدينة بيتروبوليس التي تقع على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى وفاة 138 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا.

المصدر: قناة "المملكة" الأردنية

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