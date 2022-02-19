الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها للبرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقدمت الوزارة في بيان، "بخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تعازيها لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية #ريو_دي_جانيروpic.twitter.com/BZKeqYHClA — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 19, 2022

وأدت فيضانات وانهيارات أرضية جراء تساقط غزير للأمطار في مدينة بيتروبوليس التي تقع على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى وفاة 138 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا.

المصدر: قناة "المملكة" الأردنية