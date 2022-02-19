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تركي آل الشيخ يعلن عن "تجربة رامز جلال" لأول مرة بالشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

تركي آل الشيخ يعلن عن
twitter @Turki_alalshikh
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تجربة جديدة تم طرحها في موسم الرياض والشرق الأوسط، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال.

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 وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد".

ليعيد الفنان رامز جلال نشر هذه التغريدة، معلقا عليها بالقول: "شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الأوسط... انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي".

المصدر: RT

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