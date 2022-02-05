"اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه".. فنان مصري يعتذر بعد إهانته آل الشيخ وحذف مسلسله من منصة سعودية

اعتذر الفنان المصري، باسم سمرة، لجمهوره عن عدم توفيقه في صياغة مساندته للفنان محمد صبحي في خلاف الأخير مع تركي آل الشيخ، وورد الاعتذار في منشور كتبه عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

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ونشر باسم سمرة صورة له وهو ممسكا بعلم مصر عبر حسابه بتطبيق "انستغرام"، وعلق: "كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي، ولكل فنان مصري، ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير #محمد_صبحي، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة".

ويأتي هذا الاعتذار بعد منشور لباسم سمرة قال فيه: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي، ولكل أصدقائي المحبين، اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله على قفاه. ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا أيه".

على إثر ذلك، قامت منصة "شاهد" السعودية، التي يعد تركي آل الشيخ أحد المستثمرين فيها، بحذف كل ما يخص مسلسل "منورة بأهلها" قبل ساعات من العرض.

وأكد العديد من الصحفيين المصريين بأن حذف الدعاية للمسلسل المصري وما تبعه من عدم بث المسلسل، جاء كردة فعل على تصريحات بطل المسلسل، باسم سمرة، التي أعلن فيها عن تضامنه مع الفنان المصري محمد صبحي، بعد أن وصفه آل الشيخ بـ"المشخصاتي".

وكانت الأزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بـ"المشخصاتي"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": "والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

المصدر: RT