 
مباشر

بيان عاجل في مصر بعد أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ

أخبار العالم العربي

بيان عاجل في مصر بعد أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbns

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا بشأن التوتر في العلاقة بين الفنان المصري محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، بعد الأزمة الأخيرة حول عرض مسرحية محمد صبحي في الرياض.

إقرأ المزيد
مصر.. الفنان محمد صبحي ينهي الجدل بعد أزمته مع تركي آل الشيخ
مصر.. الفنان محمد صبحي ينهي الجدل بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

وقالت النقابة خلاله: "تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل فى الحياة الفنية والثقافية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير فى خدمة الإبداع والفن العربى، وفى إطار المتابعة تلاحظ لنا فى الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحى عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء (السعوديين)".

وأوضحت النقابة أن الفنان محمد صبحى قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصرى ولا يمكن المساس بقيمته، وثانيا كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية فى أى دولة شقيقة وهى تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أى تدخل فى هذا الشأن، وثالثا التقدير الذى يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون فى بلدهم الثانى المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقى وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدا من النقابة.

وكانت الأزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية آل الشيخ قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا