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للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)
تويتر
السعودية
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شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك السعودية صباح اليوم السبت تساقطا لزخات من الثلوج كانت كثيفة ومتراكمة بشكل لافت، وهي المرة الثالثة لهذا العام، وفق ما أفاد "طقس العرب-السعودية".

وانخفضت درجات الحرارة في مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك قرب الحدود الأردنية إلى ما دون الصفر.

وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات:" تتأثر معظم مناطق المملكة يوم السبت بهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية".

المصدر: "طقس العرب - السعودية"+تويتر

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