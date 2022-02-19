للمرة الثالثة هذا العام.. الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك في السعودية (فيديو)
شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك السعودية صباح اليوم السبت تساقطا لزخات من الثلوج كانت كثيفة ومتراكمة بشكل لافت، وهي المرة الثالثة لهذا العام، وفق ما أفاد "طقس العرب-السعودية".
وانخفضت درجات الحرارة في مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك قرب الحدود الأردنية إلى ما دون الصفر.
وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات:" تتأثر معظم مناطق المملكة يوم السبت بهبوب لرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية".
الثلوج تغطي #جبل_اللوز في منطقة #تبوك للمرة الثالثة هذا العام— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2022
المصدر: @kaldalharbipic.twitter.com/7vj1GYUp6w
تنبيه - #منطقة_تبوك - #البدع#الديسه#المعظم#تبوك#تيماء ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) February 19, 2022
للتفاصيل https://t.co/D4ckGIXTIM#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/vxeCh1VoW1
أجواء وثلوج #جبل_اللوز في #تبوك صباح اليوم .. سبحان الله pic.twitter.com/pwgncDlGO2— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2022
المصدر: "طقس العرب - السعودية"+تويتر
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