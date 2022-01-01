الثلج يغطي جبل اللوز في تبوك بالسعودية

غطت الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وظهر الجبل وقد تكلل بلون الثلج الأبيض الذي زاده جمالا.

ومن المرجح أن يستمر المشهد حتى غد الأحد.

وقال مراسل قناة "الإخبارية"، في تعليقه من المنطقة، إن هناك إقبالا من أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز.

#صور من تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك.#واس_جودة_الحياةpic.twitter.com/e4A7SWq0jw — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 1, 2022

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة، قد توقع تساقط الثلوج، على جبل اللوز، وأشار إلى احتمال تدني مدى الرؤية في المنطقة.

المصدر : royanews.tv