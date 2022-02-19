وزير الداخلية اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب مئات آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية

أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، عن إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدّة للنقل برا بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال القاضي بسام مولوي: "إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بعد عملية رصد دقيقة، أوقف اللبناني "ر.م." في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب "غ.د."، شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية".

وتابع مولوي: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات..مستمرون بذلك منعا لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا، وحماية لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".

وبعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م. في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبيّن ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون الى الدول العربية #تجار_الموت — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 18, 2022

المصدر: RT